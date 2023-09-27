Пограничники поделились видео операции по поиску пропавшего грибника

За помощью к пограничникам обратилась полиция. Полицейские сообщили, что мужчина в понедельник после обеда ушел за грибами в лес Плунгеского района.

Полицейские искали мужчину в ночь на вторник, но поиски не увенчались успехом. Потребовалась помощь пограничников.

Во вторник утром с базы в Тракайском районе (Палукнис) вылетел вертолет СОГГ Eurocopter, оснащенный современной техникой (тепловизором).

Поиски мужчины продолжались около 30 минут. Экипаж обнаружил лежавшего на земле мужчину, вертолет завис над лесом.

Пограничники поддерживали связь с полицейскими и направили их в то место, где обнаружили пропавшего мужчину.

Пострадавшего полиция передала в руки врачей.