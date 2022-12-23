Пограничники Литвы обнаружили в Немане очередную партию белорусской контрабанды

Это уже 44-ая партия белорусской контрабанды, которую пограничники литовского бальнеологического курортного города Друскининкай вытащили из Немана в этом году, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Те, кто спускал его в реку на берегу Беларуси, прикрепили к грузу две кадки с песком, тем самым отрегулировав плавучесть груза. К сигаретам также прикрепили GPS-навигатор для животных и дистанционный дверной звонок.

В четверг вечером пограничники заметили подозрительный объект, плавающий в Немане, в пределах села Липлюнай Друскининкского самоуправления. Пограничники вытащили его из реки.

Выяснилось, что в пакете, завернутом в полиэтилен, находилось 1200 пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусскими акцизными марками.

На этот раз лица, выгрузившие контрабанду на белорусском берегу, даже не трудились замаскировать груз льдом и снегом и не пытались сделать его похожим на лед, как это обычно делали в таких случаях до сих пор.

На этот раз контрабандисты прикрепили к коробкам из-под сигарет два пластиковых бака и наполнили их песком. Это было сделано для того, чтобы отрегулировать плавучесть груза, то есть чтобы он тонул в воде и не был замечен с берега, но в то же время течение Немана относило его в литовскую сторону.

Как это обычно бывает в таких случаях, к посылке прилагается GPS-навигатор. Только на этот раз белорусы выбрали не обычный GPS, а для животных. Их владельцы обычно используют такие устройства, чтобы контролировать маршрут движения своих питомцев и следить за тем, чтобы животные, как правило, собаки, не потерялись. Контрабандистам нужен был этот GPS, чтобы отслеживать сигареты, переносимые течением.

Они также прикрепили к грузу дистанционный дверной звонок. Таким образом контрабандисты застраховали себя от случаев, когда GPS показывал местонахождение груза с ошибкой или вообще переставал работать. Когда груз достиг берегов Литвы, ожидавшие его здесь подельники белорусов шли вдоль реки и нажимали на кнопку дистанционного вызова, чтобы его было проще обнаружить.

По данным литовских пограничников, контрабандисты беспрепятственно действуют на белорусской стороне и остаются «незамеченными» официальными лицами этого государства.

После того, как Неман впадает в Литву из Беларуси, граница между двумя странами проходит по нему на протяжении 17 километров.

Подобные случаи часто блокируются и пограничного Вильнюсской заставы в Швенченском районе. Здесь, по реке Нерис (Вилия), после на территорию Литвы, также проходят около семи километров границы с Беларусью.