Погоня как в фильме: таможенники задержали контрабанду стоимостью 1 млн. евро

Сообщается, что 4 августа вечером польская полиция информировала литовских полицейских о преследовании контрабандистов на территории Польши. По данным польских полицейских, около 21 ч. из Литвы въехал микроавтобус Renault Master, водитель которого не остановился по требованию польских полицейских. Он развернулся и стал удаляться. Во время преследования, появились помощники беглеца: легковые автомобили Opel Combo и Dodge, которые мешали преследованию. Когда полицейских приближались, водители этих автомобилей блокировали им путь, даже пытались брать полицейский экипаж на таран. Преследование длилось около часа.
Трое нарушителей опасно маневрировали и представляли опасность для мирных жителей (мчались через городки на скорости 160 км/ч), им удалось оторваться от польских полицейских.
По лесным дорогам они пересекли границу и спрятались на литовской стороне. Искать нарушителей отправилась литовская полиция и пограничники.
Таможенные криминалисты в это же время проверяли территории компаний в Лаздийском районе и обнаружили контрабанду.
5 августа, в 9 ч. они проверяли территорию одной транспортной компании. Там они нашли главу компании, который переносил из одного тягача в другой белорусские сигареты. Вскоре таможенники задержали еще одного подозреваемого – на склад приехал местный фермер. Обоих мужчин задержали, а у одного из них во время обыска нашли документы на автомобиль Opel Combo, который накануне преследовали польские полицейские.
Всего на складе было обнаружено 294 000 пачек белорусских сигарет Fest. Стоимость сигарет с налогами – больше 1 096 000 евро.
Начато расследование.
Оба подозреваемых были задержаны, им назначили меры пресечения – письменную подписку о невыезде и изъятие документов - после чего отпустили.
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