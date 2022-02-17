Погибли люди, находившиеся в автомобиле, который врезался в дерево

Скопировать ссылку Погибли люди, находившиеся в автомобиле, который врезался в дерево

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17 февраля, в 12.47 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на дороге Вилкавишкис–Мариямполе, около деревни Гижай, автомобиль врезался в поваленное дерево. В автомобиле были зажаты люди.