Погибли люди, находившиеся в автомобиле, который врезался в дерево

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17 февраля, в 12.47 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на дороге Вилкавишкис–Мариямполе, около деревни Гижай, автомобиль врезался в поваленное дерево. В автомобиле были зажаты люди.
Пожарные спасатели подтвердили Delfi, что были зажаты три человека. Одного из них, разрезав автомобиль, передали врачам, двое были мертвы.
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