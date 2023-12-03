Погиб мужчина, менявший колесо на Западной объездной дороге: четыре девочки остались без отца

 
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25 ноября на Западной объездной дороге в Вильнюсе произошло LNG: автомобиль сбил мужчину и нанес ему серьезные травмы. По имеющимся данным, он скончался в больнице.

По предварительным данным, мужчина менял колесо на второй полосе Западной объездной дороги. Сообщение о происшествии поступило в 16:00.

Звонивший рассказал, что на дороге в сторону Пилайте лежит мужчина. Очевидцы просили срочно вызвать бригаду медиков. Пострадавший был доставлен в больницу.

Помогал поменять колесо

Известная литовская телеведущая Эдита Милдажите поделилась в Facebook сообщением о смерти мужчины. По ее словам, четыре девочки остались без отца.

"Гинтаутас Смилгявичус остановился, чтобы помочь случайному водителю поменять спущенное колесо, и был сбит машиной. Его жизнь оборвалась вчера. Остались вдова и четыре маленькие девочки. Я понимаю, что их горе не искупить, но матери-одиночке будет очень тяжело, и не только эмоционально", - написала Милдажите.

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