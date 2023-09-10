Поездки пьяных водителей закончились плачевно: автомобили переворачивались и съезжали в кюветы

По данным полиции, 8 сентября, в 10.15 ч. в Шяуляй, на ул. Лирос, мужчина 1961 г.р., за рулем Mitsubishi Space Star врезался в автомобиль Opel, которым управляла женщина 1952 г.р., и уехал с места происшествия. В организме водителя Mitsubishi Space Star было 2,06 промилле. Люди в ДТП не пострадали.

В 16.34 ч. того же дня, в Игналинском районе нетрезвый (2,3 промилле) водитель (1971 г.р.) за рулем Audi A6 съехал в кювет и перевернулся.

В 18.56 ч. того же дня в деревне Мядрагяй (Шяуляйский район) на дороге Вешвенай-Луоке-Упина-Дирвоненай, пьяный (1,57 промилле) водитель (2002 г.р.) Opel Vectra, обгоняя трактор, не справился с управлением и съехав с дороги, перевернулся. Пострадала пассажирка (2002 г.р.), она была зажата в автомобиле. Женщина находится в больнице.