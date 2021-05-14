Поезд сбил врача-резидента Каунасской клиники

Представители Каунасской клиники подтвердили Delfi, что на рельсах погибла их резидент. Сообщается, что пока нет данных, что гибель молодой женщины могла быть связана с ее работой.

"Это несчастье потрясло коллег покойной, они выразили соболезнования ее близким. Поскольку полиция ведет расследование, мы не можем предоставить конкретные данные об этом случае. Подробную информацию можно получить в полиции", – сказала пресс-секретарь клиники Аусте Александравичюте-Швяжене.

Портал lrytas.lt сообщает, что машинист рассказал о том, что, приближаясь к тоннелю, заметил человека на рельсах, поэтому стал сигналить. Однако несчастья избежать не удалось.

"Машинист рванул рычаг аварийного тормоза, но избежать несчастья не было возможности", – пишет портал. В сводках сообщается, что погибла молодая женщина 1996 г.р. Она скончалась в больнице меньше чем через час после несчастья.