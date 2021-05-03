Поджоги в Вильнюсском районе: горели контейнеры и автомобили

2 мая, в период с 4.30 ч. до 5.05 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Букишкис, обгорели четыре мусорных контейнера. Подозревают поджог, ущерб выясняют.
В тот же день, в 8.20 ч., в Вильнюсском районе, в деревне Рудамина, около ул. Вильняус, на обрабатываемом участке земли, сгорел автомобиль Mitsubishi Carisma. Подозревают поджог.
В 6.45 ч. было замечено, что в Вильнюсском районе, в деревне Авиженяй, сгорел автомобиль Renault 21, а на ул. Судервес – мусорные контейнеры. Подозревают поджог.
Ведется расследование.
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