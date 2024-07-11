Поджигать готов. Убивать — нет. Как российские спецслужбы вербуют шпионов и диверсантов в Балтии

Реакция была молниеносной, потому что на листке было написано: „Задание, военный аэродром Лиелварде“. Ниже была инструкция, что фотографировать в аэропорту и что отвечать, если кто-то спросит о причинах фотографирования. На другой стороне листа был как будто детской рукой нарисован самолет.

Женщина взяла его в руки — и тут же забыла, потому что увидела принесенные почтальоном газеты. На следующий день, прочитав написанное на листочке, она немедленно передала его зятю, военнослужащему Национальных вооруженных сил. Он сообщил об этом начальнику, который, в свою очередь, проинформировал Службу военной разведки и безопасности. Уже на следующий день к хозяйке пришел следователь.

„Уже тогда цель заключалась в том, чтобы посеять страх среди жителей Украины. То же самое, что Россия пытается делать сейчас в Европе с помощью диверсий“, - сказал Re:Baltica руководитель Службы государственной безопасности (СГБ) Нормунд Межвиетс.

После случайно найденного листка бумаги власти Латвии отследили серию диверсий, которые устроили граждане Латвии по заказу российских спецслужб. Один из них — поджог здания в Киеве — был заказан за месяц до вторжения в Украину.

„Нам приходится просить разрешения, чуть ли не идя за грибами, потому что мы находимся рядом с военным объектом“, - рассказала Re:Baltica хозяйка Паэгли, попросив не называть ее имени.

Хутор Паэгли находится в нескольких километрах от базы Воздушных сил в Лиелварде. Здесь расположены армейские самолеты и вертолеты Black Hawk. Они используются в том числе для патрулирования воздушного пространства стран Балтии.

Эти случаи объединяет то, что вербовка диверсантов обычно проходит на платформе Telegram.

Эстонская служба безопасности КАПО сообщила в этом году, что задержала 13 человек за осквернение нескольких национальных памятников, а также вандализм в отношении автомобилей министра внутренних дел и журналиста. В Латвии в феврале двое мужчин пытались поджечь Музей оккупации, а в Литве в мае сгорел магазин IKEA. В прошлом году в Польше была осуждена группа, которая шпионила в пользу России, а также планировала взорвать железную дорогу, по которой доставлялась помощь в Украину.

Диверсии по заказу России в последние месяцы стали все более обсуждаемой темой в странах НАТО. По данным Re:Baltica, только в странах Балтии и Польше известно как минимум восемь серьезных случаев.

Сначала следователи отправились в гостевой дом Kastaņas тут же, в Лиелвардском крае. Хозяева вспомнили, что в тот вечер у них был только один гость. Молодой, худощавый мужчина по имени Сергей. Волосы собраны в хвост, рубашка и рваные джинсы. Он говорил по-латышски и платил наличными.

Рядом записаны расходы на две ночи в соседнем гостевом доме и аренду фотоаппарата Canon.

Внизу на листочке было написано на латышском языке: „Составить отчет по критериям! 1. Транспорт 2. Периметр 3. Точки отдыха 4. Локация всех картинок!“

Листок, найденный хозяйкой Паэгли, был для служб безопасности большой удачей. Там было все – инструкции и расходы.

Re:Baltica расследовала, как происходит вербовка и кто те люди, которые согласны работать в интересах России

В апреле 2022 года, через два месяца после вторжения России в Украину, он отпросился с работы и уехал в Таллинн. По дороге он получил указания, и тут же в автобусе сидел его напарник с баллончиками с краской. Им оказался невысокий молодой человек лет 18.“Скандальный, говорил по-русски. В телефоне у него была локация“, - рассказал Ходонович во время допроса.

На видео допроса Ходонович выглядит понурым. Он рассказал, как искал в Telegram возможности купить „травку“ и познакомился с мужчиной по кличке Zaļais. Этот мужчина искал человека, который мог бы поехать в Эстонию с баллончиком краски, „чтобы что-нибудь разрисовать“. Сергей на предложение согласился.

Сергей приехал отдохнуть с гитарой и фотоаппаратом Canon. Он рассказал, что работает в Риге, в „Детском мире“, где продает картинги. Сергея интересовало, где отдыхают солдаты, проходящие службу на аэродроме. Хозяин порекомендовал сходить в кафе Kante.

Вскоре имя стало известно. На роковом листке бумаги были координаты проката фотоаппарата Canon, а в договоре аренды – копия ID-карты молодого мужчины.

Следующей остановкой следователей стал прокат автомобилей. Сергей приехал в гостевой дом на машине Carguru. По данным GPS правоохранители выяснили маршрут. Однако имя подозреваемого так и выяснилось, автомобиль был взят на женское имя.

Выйдя из автобуса, они шли около часа, пока не дошли до бетонной стены. Их задачей было нарисовать граффити на основе картинки, которую напарник Ходоновича получил на телефон. Парень не знал, что означает эта надпись. Изобразив оранжевые буквы, они сфотографировали надпись и отправили заказчику. Вернулись в Ригу на автобусе. За работу Ходоновичу заплатили 400 евро.

На следующий день эстонская пресса сообщила, что на стене комплекса Центра киберзащиты НАТО появилось граффити Killnet hacked you. В центре пояснили, что Killnet — это российская хакерская группировка, а надпись — часть кибератаки, в ходе которой серверы госучреждений Эстонии были перегружены, что сделало их недоступными.

Против Ходоновича был начат уголовный процесс по обвинению в шпионаже в пользу России. В обосновании следователи указали: „Можно утверждать, что деятельность, осуществляемая С. Ходоновичем, входит в круг задач ГРУ РФ“.

При обыске в его квартире на Маскачке следователи нашли телефон с фотографиями заброшенного военного бункера и популярного у солдат кафе Kante в Лиелварде.

Действительно Сергей. Ходонович. На тот момент ему было 21 год.

Один – уже упомянутый Zaļais, настоящее имя Глеб. Его основной работой было отмывание денег путем привлечения так называемых мулов — людей, которые снимали деньги в банкоматах или позволяли использовать свои данные для открытия счетов в Revolut. С Глебом работал и Ходонович. Однажды он поехал на такси из Риги в гостиницу в Таллинне, где получил от некоего мужчины мешок денег и привез его в Латвию.

В материалах уголовного дела показания Ходоновича противоречивы, однако предполагается, что задания он получал от нескольких знакомых между собой людей.

Гораздо более серьезной задачей было сфотографировать военный аэродром в Лиелварде. Чат в Telegram автоматически удалился, поэтому Ходонович записал инструкцию на листке бумаги. По инструкции заказчика он купил две карты памяти. На одной были случайные фото „на случай, если кто-нибудь придет и спросит“. На второй — конкретные объекты из четырёх локаций. Фотографии были отправлены с телефона заказчику. За работу он получил 400 евро.

Глеб, как и Ходонович, тоже был лишь звеном в более длинной цепи. Был еще один посредник с ником MOT. Задания он получал от заказчика, которого все называли Александром.

Глеб также помогал человеку, с которым познакомился в Telegram, найти людей для выполнения различных заданий, получая за это комиссионные. Глеб заработал 100 евро за то, что нашел Ходоновича для рисования граффити в Эстонии. Из материалов допроса следует, что задачи были разные – разрисовывать здания, а также поджигать их. „Объявления“ сопровождались фотографиями, например, поджога церкви в Украине. Заказчика Глеб, по его словам, не знал. Тот часто менял номер телефона и имя пользователя. (Против Глеба возбуждено отдельное уголовное дело, следствие продолжается.)

На видео допроса Грикис в темно-красном свитере, волосы подстрижены „ежиком“. На вопросы отвечает по-деловому, как будто речь идет об обычной работе. Прежде чем начать сотрудничество, он отправил Александру копию паспорта и краткое описание. „Чтобы работать в этой сфере, нужно было прислать паспорт – фотографию“.

MOT был арестован в квартире в Пурвциемсе. Его зовут Мартиньш Грикис, ему на тот момент было 20 лет.

В несколько приемов Ходонович получил от некоего Тимура 630 евро. Он показал, что одолжил свою карту Revolut бывшему соученику из Латвийской морской школы. Позже выяснилось, что свои счета в Revolut MOTу передали еще несколько одноклассников. Он использовал их, чтобы полученную от Александра критовалюту перевести в евро и заплатить исполнителям заданий.

Личность MOTа следователи установили через два дня после ареста Ходоновича. Это удалось сделать, проанализировав цепочку выплат за фотографирование военного аэродрома в Лиелварде.

Грикис получил от Александра 2000 евро за разрисованный забор в Таллинне. Ходонович показал, что за работу ему заплатили 400 евро. Правда, Грикис покрыл еще и транспортные расходы, покупку баллончиков с краской и гонорар подельнику.

В задачу Грикиса входило также искать исполнителей работ по заказу Александра, проверять их – надежны ли они. За одно выполненное задание Грикис получал криптовалюту стоимостью 500-2000 евро. Конвертировали, платили исполнителям и удерживали комиссию.

В Telegram познакомился с Александром. Тот попросил разрешения перечислить на счет Грикиса криптовалюту, конвертировать его в евро и отправить деньги дальше. За эту работу Грикис за два года заработал около 10 тысяч евро на комиссионных. (Перечисленные суммы в уголовном деле не упоминались.)

Что это за здание, следствие не установило. „Наши безопасники не хотели беспокоить украинцев. У них и так все горело. Началась война“, - рассказал Re:Baltica прокурор Салвис Скайстайс. По данному поджогу возбуждено отдельное уголовное дело, судебный процесс продолжается.

В материалах уголовного дела указано, что Мелкого зовут Иван Тарабанов. Организаторы купили ему билет на самолет до Киева. После этого он поехал на такси до ближайшей заправки, где купил все необходимое для смеси. Но операция провалилась. Иван испугался. Они подожгли стену здания и уехали на автобусе в Польшу.

Мелкий - напарник, с которым Хононович рисовал граффити в Таллине, похвастался, что это было не первое его задание. За месяц до вторжения России в Украину, в январе 2022 года, он поехал в Киев, чтобы бросить самодельный коктейль Молотова в вентиляционную шахту военного здания.

По словам Грикиса, Александр также искал людей, которые устроят пожар в квартале вилл во Франции или поедут в Россию работать в лабораториях по производству наркотиков. Для этого дела он нашел одного работника.

В Латвии на задания искали граждан, подходили и неграждане. Главное – не иметь российского гражданства, которое могло бы вызвать подозрения при въезде в Украину.

На допросе Грикис упоминает, что некий гражданин Украины поехал туда рисовать символ Z. Другой согласился бросить в здание коктейль Молотова, но испугался.

Грикис показал, что координировал еще несколько человек, контакты которых дал Александр. При обыске у Грикиса было обнаружено несколько записей „собеседований“. Один из потенциальных сотрудников говорит в записи, что находится в Украине, готов за деньги что-то поджечь, но не убивать.

У „бизнеса“ были и темные стороны. Грикис нередко находил исполнителя, покупал билеты, платил аванс, но потом „сотрудник“ пропадал.

„Нарисовать граффити или сфотографировать что-либо на первый взгляд кажется не таким уж опасным. Другое дело бросить в дом зажигательную смесь, особенно зная, что могут быть жертвы – даже люди с криминальным прошлым относятся к этому не так легко“, - говорит начальник СГБ Межвиетс.

Некоторые ранее судимы

„Криминальная среда - хорошее место для поиска таких людей. А еще нужна внутренняя уверенность, то это хороший кандидат“, - говорит начальник Государственной полиции Арманд Рукс.