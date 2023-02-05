Подросток ушел на встречу с друзьями в Вильнюсе и пропал без вести: мать умоляет помочь найти его

Миколас Давидонис 2007 года рождения вышел из дома в Вильнюсе в субботу около 12 часов.
Мать не дождалась сына вечером, никак не могла с ним связаться, поэтому сообщила в полицию. Также, по словам женщины, довольно странным был последний разговор ее сына со своим другом.
"Прошу о помощи. Наш сын Миколас Давидонис пропал без вести. Последний раз он общался со своими друзьями вживую возле кинотеатра "Вингис" около 16.00. Был видеозвонок с другим другом в 16.30. Друг упомянул, что сын не знает, где он находится. Помогите, пожалуйста", — делится мать мальчика.
Полиция объявила о поисках молодого человека. М. Давидонис вышел из дома в темно-синей куртке, черных брюках и синих туфлях. С собой у него был темно-зеленый (хаки) рюкзак.
Если у вас есть ценная информация, позвоните по общему номеру службы экстренной помощи 112 или по телефону +37061216174.
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