Подросток ушел на встречу с друзьями в Вильнюсе и пропал без вести: мать умоляет помочь найти его

Миколас Давидонис 2007 года рождения вышел из дома в Вильнюсе в субботу около 12 часов.

Мать не дождалась сына вечером, никак не могла с ним связаться, поэтому сообщила в полицию. Также, по словам женщины, довольно странным был последний разговор ее сына со своим другом.

"Прошу о помощи. Наш сын Миколас Давидонис пропал без вести. Последний раз он общался со своими друзьями вживую возле кинотеатра "Вингис" около 16.00. Был видеозвонок с другим другом в 16.30. Друг упомянул, что сын не знает, где он находится. Помогите, пожалуйста", — делится мать мальчика.

Полиция объявила о поисках молодого человека. М. Давидонис вышел из дома в темно-синей куртке, черных брюках и синих туфлях. С собой у него был темно-зеленый (хаки) рюкзак.

Если у вас есть ценная информация, позвоните по общему номеру службы экстренной помощи 112 или по телефону +37061216174.