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Катание подростков на автомобиле закончилось плачевно.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Полиция сообщает, что 13 мая, в 23.40 ч. в Пакруойском районе, на дороге Смильгяй – Пакруоис, молодой человек 2003 г.р., не справившись с управлением, съехал с дороги на автомобиле Ford Mondeo.

Во время ДТП пострадал 16-летний подросток, он был госпитализировал.

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