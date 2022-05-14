Полиция сообщает, что 13 мая, в 23.40 ч. в Пакруойском районе, на дороге Смильгяй – Пакруоис, молодой человек 2003 г.р., не справившись с управлением, съехал с дороги на автомобиле Ford Mondeo.

Во время ДТП пострадал 16-летний подросток, он был госпитализировал.