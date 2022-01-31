Он был осужден за кражу и нанесение легких телесных повреждений и отбывал срок в открытой Правенишкской колонии. Хабибас пропал из колонии 24 января. Молодой человек мог выходить из колонии на работу, однако до 20 ч. должен был возвращаться назад. 24 января он не вернулся, поэтому был объявлен в розыск.

29 января его задержали в столице Литвы на турнире "Голые кулаки". В операции участвовали многочисленные наряды полиции, включая мобильный спецотряд в масках, поскольку знали, что Мицкявичюс находится в хорошей физической форме и может пытаться оказать сопротивление. Он на самом деле пытался бежать, но ему не удалось это сделать.

Habibas

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Однако стало известно, что Мицкявичюс должен был участвовать в боях. Тот факт, что 5 раз судимый молодой человек будет участвовать в турнире, был известен – об этом сообщали 4 января на странице организатора Jungle King в Инстаграме.

"Чеченец, живущий по законам шариата", – так представляют Хабибаса.

Комментаторы шутили, что из колонии боец пойдет сразу на ринг, они, видимо, не подозревали как все будет проходить на само деле.

По сведениям Delfi, выследить беглеца не составило труда. Молодой человек на воле не только готовился к турниру, но и употреблял наркотики. В колонии его проверили на наличие наркотических и алкогольных веществ в организме. Выяснилось, что он употреблял марихуану и амфетамин.

Мицкявичюса изолировали от других осужденных. Начато расследование.