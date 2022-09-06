Подробности инцидента: в ответ на замечание плевавшая в людей женщина достала пистолет и сделала два выстрела

5 сентября на ул. Вильняюс, в столице Литвы, агрессивная молодая женщина дважды выстрелила в мужчину. Полиция задержала похожую женщину, но пострадавший сказал, что это не та, поэтому женщину отпустили.
По данным полиции, инцидент произошел около 15 ч.
В полицию позвонил мужчина (1957 г.р.), который сообщил, что в публичном месте у бара молодая женщина плевала в прохожих и нецензурно выражалась. Когда он сделал ей замечание, женщина достала из сумки пистолет и сделала два выстрела.
Мужчина предполагает, что пистолет был газовым, поскольку он никаких ранений не получил, только почувствовал першение в горле. Возможно, от перечного газа. От помощи врачей звонивший отказался.
Он шел за молодой женщиной до ул. Исландиёс, но там она скрылась из виду.
На место происшествия съехались вооруженные автоматами полицейские. По указанным приметам они задержали одну женщину, но оказалось, что это не подозреваемая.
ведется расследование по факту нарушения общественного порядка.
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