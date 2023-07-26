26 июля 2023 г. 15:46

Подробнее о конфликте на АЗС: находящегося в отпуске полицейского тяжело ранил ранее судимый

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

В среду стали известны более подробные обстоятельства нападения, которое произошло вчера вечером на автозаправочной станции Circle K на Жемайтийском шоссе в Каунасе. В Каунасских клиниках экстренно прооперировали следователя Каунасской районной полиции, получившего при этом тяжелые ранения.

Сегодня утром, по словам представителя полиции, его жизни ничего не угрожало, сообщает портал kauno.diena.lt.

Сообщение о том, что на автозаправке произошла драка, в ходе которой молодой человек был ранен двумя лицами, по словам представителя каунасской полиции, поступило в 18.40. На место прибыли четыре наряда полиции.

Как сообщает портал kauno.diena.lt, 30-летний следователь Каунасской районной полиции приехал на эту заправку не в форме. В настоящее время он находится в отпуске. Один из двух нападавших вытащил нож. По предварительным данным, мужчину ударили холодным оружием три раза.

Полицейскому были нанесены колотые раны в живот и руку. Подозреваемому в причинении полицейскому серьезного вреда здоровья 44 года. У него установлен средний уровень алкогольного опьянения - 2 промилле. Представитель полиции не смогла уточнить, за что его ранее судили.

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