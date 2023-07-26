Подробнее о конфликте на АЗС: находящегося в отпуске полицейского тяжело ранил ранее судимый

Сегодня утром, по словам представителя полиции, его жизни ничего не угрожало, сообщает портал kauno.diena.lt.

Сообщение о том, что на автозаправке произошла драка, в ходе которой молодой человек был ранен двумя лицами, по словам представителя каунасской полиции, поступило в 18.40. На место прибыли четыре наряда полиции.

Как сообщает портал kauno.diena.lt, 30-летний следователь Каунасской районной полиции приехал на эту заправку не в форме. В настоящее время он находится в отпуске. Один из двух нападавших вытащил нож. По предварительным данным, мужчину ударили холодным оружием три раза.