Подозреваемый в похищении ребенка в Каунасе не обжаловал продление задержания

4 апреля Каунасский участковый суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок содержания под стражей.
Мужчина мог в течение 20 дней подать жалобу в вышестоящий суд по поводу примененных к нему строжайших мер пресечения, но этим правом он не воспользовался. До этого в январе Г. Филипавичюс обжаловал свое задержание, но Каунасский участковый суд оставил его в силе, заявив, что для этого есть условия и основания.
"Решение не было обжалованию", - сообщила Elta в среду представитель суда Таутвиле Меркявичюте.
В конце февраля Каунасский участковый суд назначил стационарную судебно-психиатрическую экспертизу Г. Филипавичюса, подозреваемого в похищении ребенка в Каунасе. Стационарная психиатрическая экспертиза по этому административному делу закреплена за экспертным подразделением Утены.
Г. Филипавичюс и его адвокат не возражали против такой экспертизы.
Психиатрическая экспертиза обычно определяет, страдал ли человек психическим заболеванием в момент предполагаемого преступления, осознавал ли он свои действия, их суть, последствия, мог ли контролировать свои действия. "Арест предусмотрен с учетом того, что, находясь на свободе, лицо может сбежать или скрываться от прокурора или суда, препятствовать проведению досудебного расследования или совершить новые преступные деяния", - сообщила представитель суда Таутвиле Меркявичюте.
В январе полиции удалось найти пропавшую в Каунасе девочку, для поиска которой были мобилизованы большие силы волонтеров и сотрудников. Предполагаемый похититель, 42-летний Г. Филипавичюс, держал девочку в гараже, где похититель и был задержан. Мужчину задержали сотрудники "Aras". Первоначально в полицию сообщили, что подозреваемый может быть вооружен, но на момент ареста у мужчины оружия не было.
Найденную девочку доставили в Каунасские клиники для осмотра, а затем передали родителям. По данным полиции, девочка могла получить травмы.
По данным полиции, Г. Филипавичюс ранее не был судим, но неоднократно наказывался в административном порядке. Не исключается, что подозреваемый похититель мог совершить и другие преступления.
В среду прокуратура сообщила, что Г. Филипавичюс отказался давать показания. По данным правоохранительных органов, ему предъявлены обвинения в похищении ребенка и еще двух преступлениях, но они публично не разглашаются.