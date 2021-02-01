Подозреваемый в убийстве тренера свою вину до конца не признает

Преступление было свершено 15 апреля 2020 года в одной из квартир Рокишкиса. По данным прокуратуры, 49-летний Фитингов был убит во время пьянки.

На теле покойного насчитали не меньше 19 следов ударов и ножевых ранений. Э.К. подозревают в преднамеренном убийстве.

В зале заседания 1 февраля находились две пострадавшие – жена и дочь покойного, их адвокат, адвокат обвиняемого и прокурор. Обвиняемый участвовал в заседании удаленно, он находится в Шяуляйском СИЗО.

Э.К. заявил в суде, что свою вину до конца не признает и сказал, что даст показания после всех свидетелей. Он также сказал, что на следующее заседание хотел бы приехать, чтобы общаться с адвокатом.

Суд выслушал пострадавших и принял их гражданские иски.

Пострадавшие просят взыскать с обвиняемого 318 000 евро морального и 15 000 евро материального ущерба.

В суде выслушали также показания одного свидетеля.

Следующее заседание состоится 22 февраля.