Подозреваемый в убийстве тренера свою вину до конца не признает

Преступление было свершено 15 апреля 2020 года в одной из квартир Рокишкиса. По данным прокуратуры, 49-летний Фитингов был убит во время пьянки.
На теле покойного насчитали не меньше 19 следов ударов и ножевых ранений. Э.К. подозревают в преднамеренном убийстве.
В зале заседания 1 февраля находились две пострадавшие – жена и дочь покойного, их адвокат, адвокат обвиняемого и прокурор. Обвиняемый участвовал в заседании удаленно, он находится в Шяуляйском СИЗО.
Э.К. заявил в суде, что свою вину до конца не признает и сказал, что даст показания после всех свидетелей. Он также сказал, что на следующее заседание хотел бы приехать, чтобы общаться с адвокатом.
Суд выслушал пострадавших и принял их гражданские иски.
Пострадавшие просят взыскать с обвиняемого 318 000 евро морального и 15 000 евро материального ущерба.
В суде выслушали также показания одного свидетеля.
Следующее заседание состоится 22 февраля.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Выводы комиссии: пока ограничения остаются в силе, но есть и хорошие новости обещают открыть парикмахерские и некоторые магазины (91)
В понедельник правительственная комиссия по...
В Литве подтвержден случай заболевания британским штаммом (31)
В Литве подтвержден случай заболевания британским...
Посетители работавшего в выходные в парке Вингис кафе были наказаны (27)
Посетители работавшего в выходные в парке Вингис кафе...
Ученый: полной свободы по сценарию В не будет (44)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в...
В феврале зимняя погода не отступит: снова похолодает пойдет снег
"Начался последний месяц зимы, но об ее уходе говорить...