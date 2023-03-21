Сообщалось, что 20 марта, в 21.06 ч. в Тельшяйском районе, в Тришкяй, в доме было обнаружено тело мужчины (1965 г.р.) с огнестрельным ранением в области груди.

Полиция начала расследование по факту убийства.

Подозреваемый Пранас Мушкаускас (1977 г.р.) скрывался от правосудия, его искали многочисленные наряды полиции.

Подозреваемый был найден и задержан во вторник утром, обнаружено и оружие.