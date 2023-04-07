Подозреваемую в убийстве дочери женщину положили в больницу

Департамент полиции сообщает, что 6 апреля, в 15.50 ч. в Вевисе, в квартире было обнаружено тело девочки (2018 г.р.). Подозревают, что ребенка утопила мать.
Подозреваемая (1991 г.р.) была доставлена в больницу.
Ведется расследование по факту убийства члена семьи. За это грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
По предварительным данным, женщина сама сказала полицейским, что утопила свою дочь.
По сведениям Delfi, женщина позвонила по номеру 112 и сказала, что вытащила ребенка из воды, но делать искусственное дыхание отказалась. Утонувшая девочка была единственным ребенком в семье.
По словам жителей Вевиса, которые были знакомы с семьей, пара несколько лет назад купила заброшенный дом и отремонтировала его своими руками. Мать ребенка не работала, находилась с девочкой дома, отец работает в управлении дорожной службы.
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