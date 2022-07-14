Подозреваемая в убийстве 15-летней просила отпустить ее из-под стражи

В начале июля в Шяуляй было совершено жуткое убийство – убита 15-летняя, тело которой завернули в ковер и выбросили около контейнера.
Полиция выявила подозреваемых: троих молодых людей и 14-летнюю девушку. Их задержали. Через 10 дней задержанные подали заявления об освобождении из-под ареста.
Шяуляйский окружной суд получил две жалобы. Одну подал молодой человек 2001 г.р., которого суд разрешил взять под стражу на два месяца. 13 июля суд, рассмотрев его жалобу, решил, что нет повода для его освобождения.
В четверг суд рассмотрел такую же жалобу 14-летней подозреваемой (2007 г.р.).
Люди о ней говорят, как о возможном организаторе преступления.
Суд объявил, что если девушку отпустить из-под стражи, то она может мешать следствию. Кроме того, она может скрываться от правосудия. По этой причине суд отказался выпускать девушку из-под стражи.
Delfi.lt напоминает, что убийство было совершено 4 июля вечером. Задержаны молодой человек 1999 г.р., два брата и девушка 2007 г.р. После убийства они сами позвонили в полицию и сообщили о теле у контейнера. Полиция выяснила, что активные свидетели являются подозреваемыми.
После задержания подозреваемых в социальных сетях стали распространять информацию о том, что подозреваемые готовились к убийству и снимали на видео подготовку к нему.
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