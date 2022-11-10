Подозрения подтвердились: найденный в Каунасе мертвым мужчина был убит

В среду, около 10 ч., в Каунасе, на ул. Техникумо, в доме, было обнаружено тело мужчины (1956 г.р.).
По словам представителя полиции, тело было обнаружено во время превентивной акции - проверяли каунасцев из группы риска. Мужчина был склонен к совершению преступлений, неоднократно судим.
С самого утра на месте происшествия работали большие наряды полиции, исследовали место происшествия, опрашивали жителей.
Соседка покойного сказала Delfi, что мужчина, вероятно, был убит. Женщина сказала, что ее сосед любил выпить.
Сообщалось, что эксперт обнаружил на теле покойного следы насилия.
Представитель Каунасской полиции Реда Зараускене сказала, что ее муж попадал в поле зрения правоохраны.
Начато расследование по подозрению в убийстве.
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