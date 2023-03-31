Подожжен автомобиль семьи подозреваемого в провокациях Рагельскиса

Сообщение о подожженном на ул. Субачаус автомобиле пожарные получили в 02.13 ч. В полицию позвонила женщина, которую разбудило пламя огня за окном.
"Женщина увидела, что горит автомобиль ее семьи", – указала представитель полиции Юлия Самороковская.
"Когда приехали пожарные, из-под капота Chrysler Voyager шел дым, расплавилась передняя часть", – сообщается на сайте пожарных-спасателей.
Подозревают, что автомобиль был подожжен. Начато расследование.
Известная работник театра Ингрида Рагельскене в фейсбуке написала, что это ее автомобиль.
"Этой ночью я осталась жива. Случайность – жива, не сгорела и моя семья. Они успели поджечь только нашу машину, которая стояла под окном квартиры", – писала она.
"Возникает вопрос – за что? Элементарно, это классический способ в Литве и в ближнем зарубежье – огнем наказывать всех, помеченных как "вата". За что человека, который лоялен стране, народу, соблюдающий все нормы морали, уважающий и признающий свободы цивилизованного мира делают отщепенцем, ватником? Фактически достаточно того, чтобы ваш член семьи когда-то, лет семь назад был упомянут в каком-то документе с угрозами нацбезопасности. Потом ежегодно ДГБ в своем отчете упоминает его и фактически уничтожает человека", – пислаа Рагельскене.
Рагельскене работает в Вильнюсском старом театре. В прошлом году на вопрос Балиса Иванаускаса о том, как она оценивает деятельность своего мужа Лауринаса Рагельскиса, она сказала, что не разделяет его пророссийские взгляды.
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