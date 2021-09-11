Под Вильнюсом загорелся автомобиль BMW

Пожарным-спасателям сообщили, что недалеко от АЗС Circle K горит автомобиль. Сообщение поступило в 13.34 ч. В 13.49 ч. пожар был ликвидирован, но от автомобиля осталась лишь груда металла.

Люди не пострадали.