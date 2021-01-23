aA
23 января, в 13 ч., в Немежисе, под Вильнюсом, на ул. Балтарусю, ДТП совершил пьяный водитель.
Под Вильнюсом ДТП совершил нетрезвый водитель Mazda
© DELFI / Tomas Vinickas

На ровной дороге Mazda съехал с проезжей части, врезался в столб, затем снес второй столб, и перевернулся, упав в кювет.

В полицию сообщили, что около авто лежит мужчина лет 50. На месте происшествия выяснилось, что водитель не пострадал, он был пьян - 1,57 промилле.

На автомобиле были две летние покрышки, и две зимние, но совершенно "лысые".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В скором времени вакцину от коронавируса доставят в нужном количестве, тогда и появится риск все испортить (20)

Вероятно, в апреле или в мае этого сделать прививку от...

В Литве - акции в поддержку Алексея Навального Задержан мужчина без маски и с флагом "ДНР" (635)

В России в субботу начались акции в поддержку Алексея...

Торговые центры борются с жителями, оставляющими автомобили на парковках: плата 5 евро в час (24)

5 евро в час – столько придется заплатить, если оставите...

В России проходят акции в поддержку Навального. Задержаны сотни человек  задержана Юлия Навальная (467)

По всей России в субботу проходят акции протеста в...

Получателям пособий карантин выгоден – деньги получают, а отрабатывать не приходится (4)

Получателям пособий в Литве карантин выгоден. Соцмин...