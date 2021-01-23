Под Вильнюсом ДТП совершил нетрезвый водитель Mazda

На ровной дороге Mazda съехал с проезжей части, врезался в столб, затем снес второй столб, и перевернулся, упав в кювет.

В полицию сообщили, что около авто лежит мужчина лет 50. На месте происшествия выяснилось, что водитель не пострадал, он был пьян - 1,57 промилле.

На автомобиле были две летние покрышки, и две зимние, но совершенно "лысые".