Под Вильнюсом ДТП совершил нетрезвый водитель Mazda

На ровной дороге Mazda съехал с проезжей части, врезался в столб, затем снес второй столб, и перевернулся, упав в кювет.
В полицию сообщили, что около авто лежит мужчина лет 50. На месте происшествия выяснилось, что водитель не пострадал, он был пьян - 1,57 промилле.
На автомобиле были две летние покрышки, и две зимние, но совершенно "лысые".
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