Под Вильнюсом большие наряды полиции окружили Porsche, предполагают, что машина была угнана в Германии

Система безопасности, установленная в автомобиле, передала охранной службе координаты местонахождения машины. По ним автомобиль около 19 ч. зафиксировали недалеко от Вевиса, в 40 км от Вильнюса.
На поиски машины выехали многочисленные экипажи. Вскоре машина была замечена рядом с Авиженяй (Вильнюсский район).
Машина была окружена.
В Porsche ехали двое мужчин и женщина с ребенком. Мужчины были задержаны, их допросила полиция.
Проверяют, действительно ли это угнанная в Германии машина.
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