Под Вильнюсом большие наряды полиции окружили Porsche, предполагают, что машина была угнана в Германии

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

20 октября полиция Вильнюсского округа сообщила, что в Литве замечен угнанный в Германии Porsche Macan S.

Система безопасности, установленная в автомобиле, передала охранной службе координаты местонахождения машины. По ним автомобиль около 19 ч. зафиксировали недалеко от Вевиса, в 40 км от Вильнюса.

На поиски машины выехали многочисленные экипажи. Вскоре машина была замечена рядом с Авиженяй (Вильнюсский район).

Машина была окружена.

В Porsche ехали двое мужчин и женщина с ребенком. Мужчины были задержаны, их допросила полиция.

Проверяют, действительно ли это угнанная в Германии машина.



Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии