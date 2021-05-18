Под Вильнюсом автомобиль Audi врезался в Toyota, есть пострадавшие

По предварительным данным, во время дождя Audi A3 e-tron врезался в ехавший перед ним автомобиль Toyota RAV4. Toyota RAV4 после удара съехал с дороги и перевернулся, пострадали два человека.

Трезвый водитель Audi A3 e-tron сказал полицейским, что несколько секунд не следил за дорогой, потому что разговаривал с находившейся в багажнике собакой.