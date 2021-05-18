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18 мая, в 10.43 ч., на дороге A2 (Вильнюс–Паневежис), не доезжая до Майшяголы, произошло ДТП с участием двух человек.
Под Вильнюсом автомобиль Audi врезался в Toyota, есть пострадавшие
© DELFI / Josvydas Elinskas

По предварительным данным, во время дождя Audi A3 e-tron врезался в ехавший перед ним автомобиль Toyota RAV4. Toyota RAV4 после удара съехал с дороги и перевернулся, пострадали два человека.

Трезвый водитель Audi A3 e-tron сказал полицейским, что несколько секунд не следил за дорогой, потому что разговаривал с находившейся в багажнике собакой.

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