Под Ретавасом перевернулся BMW, пьяные пассажиры не помнят, кто управлял авто

Когда на место происшествия приехала полиция, обнаружила троих пьяных молодых людей, никто из них не мог сказать, кто управлял автомобилем.
Молодой человек 1981 г.р. с виду пьяный отказался от проверки на трезвость, молодой человек 2000 г.р. также был пьян - 1,97 промилле, второй молодой человек того же возраста также был пьян – 1,77 промилле.
Начато расследование.
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