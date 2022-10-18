Под Паневежисом горит деревообрабатывающее предприятие

В 05.35 ч. по номеру 112 сообщили о том, что в деревне Бернюнай (Паневежский район), на ул. Невежё, горит деревообрабатывающее предприятие.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели Паневежиса и Паневежского района.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил Delfi, что на месте работают большие наряды пожарных: 8 автоцистерн, специальный автомобиль для подвоза воды, подъемник.
Ветер несет дым в сторону города. В 7.49 ч. жителям выслали сообщения, в которых предупреждают о возможном загрязнении воздуха. Людям рекомендуют не находиться на улице. Причина пожара пока неизвестна.
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