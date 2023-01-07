aA
Недалеко от Мариямполе автомобиль BMW насмерть сбил пешехода.
Под Мариямполе автомобиль насмерть сбил пешехода
© DELFI

Департамент полиции сообщает, что 6 января, в 19.05 ч. в деревне Лепинай (Мариямпольский район), на ул. П.Армино, автомобиль BMW сбил женщину, которая неожиданно вышла на проезжую часть.

Пешеход скончалась на месте. Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Volodymyras Zelenskis Volodymyras Zelenskis

Идея: в Вильнюсе предлагается установить памятник Зеленскому (1)

В последние несколько лет, особенно после начала войны...

Президент Литвы поздравил религиозные общины с Рождеством Христовым

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...

Синоптики рассказали, сколько еще будет длиться зимняя погода

Атмосферный фронт принесет в Литву осадки, холод будет...

Премьер Литвы о дорожающей жизни: сказанное мною необязательно понравится

Жители Литвы озабочены ростом цен, однако...

Мрачные прогнозы: в Литве останется всего 2 миллиона жителей

"Евростат" прогнозирует, что через 7 лет в Литве будет...