Под Мариямполе автомобиль насмерть сбил пешехода

Департамент полиции сообщает, что 6 января, в 19.05 ч. в деревне Лепинай (Мариямпольский район), на ул. П.Армино, автомобиль BMW сбил женщину, которая неожиданно вышла на проезжую часть.

Пешеход скончалась на месте. Ведется расследование.