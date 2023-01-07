Под Мариямполе автомобиль насмерть сбил пешехода

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Недалеко от Мариямполе автомобиль BMW насмерть сбил пешехода.
Департамент полиции сообщает, что 6 января, в 19.05 ч. в деревне Лепинай (Мариямпольский район), на ул. П.Армино, автомобиль BMW сбил женщину, которая неожиданно вышла на проезжую часть.
Пешеход скончалась на месте. Ведется расследование.
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