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2 июля в полдень на дороге Клайпеда-Каунас недалеко от Вежайчай, в ДТП попал водитель BMW.
Под Клайпедой водитель BMW не справился с управлением и врезался в ограждения
© Facebook

На место происшествия приехали пожарные-спасатели. Автомобиль был серьезно поврежден. Отвалившиеся детали валялись на дороге.

Очевидцы сказали, что во время дождя в колеях на дороге собралось много воды, видимо, по их мнению, причиной ДТП была небезопасная скорость.

К счастью, люди в ДТП не пострадали.

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