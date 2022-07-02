Под Клайпедой водитель BMW не справился с управлением и врезался в ограждения

На место происшествия приехали пожарные-спасатели. Автомобиль был серьезно поврежден. Отвалившиеся детали валялись на дороге.

Очевидцы сказали, что во время дождя в колеях на дороге собралось много воды, видимо, по их мнению, причиной ДТП была небезопасная скорость.

К счастью, люди в ДТП не пострадали.