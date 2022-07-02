Под Клайпедой водитель BMW не справился с управлением и врезался в ограждения

aA
2 июля в полдень на дороге Клайпеда-Каунас недалеко от Вежайчай, в ДТП попал водитель BMW.
На место происшествия приехали пожарные-спасатели. Автомобиль был серьезно поврежден. Отвалившиеся детали валялись на дороге.
Очевидцы сказали, что во время дождя в колеях на дороге собралось много воды, видимо, по их мнению, причиной ДТП была небезопасная скорость.
К счастью, люди в ДТП не пострадали.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мужчина почувствовал себя обманутым: выбрал поставщика электричества, а потом получил информацию о смене тарифов
Советы ответственных учреждений необязательно защитят...
Военный эксперт: ПВО Литвы может дать по зубам российской военной авиации (1)
Что вооруженные силы Литвы и ее союзники по НАТО могут...
Коронавирус: в Литве идет подготовка к осени, решается вопрос вакцинации
С августа – четвертой дозой вакцины от коронавируса (...
Палангские предприниматели рассказали о ценах: на 20% пока ничто не подорожало
Теплый июнь радовал предпринимателей литовского...
Департамент миграции: в начале 2022 г. в Литве проживало больше 100 000 иностранцев
В последние годы растет количество иностранцев,...