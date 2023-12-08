Под Клайпедой перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

Он ехал с Палангского шоссе в сторону кольца, хотел попасть в Клайпеду, но выбрал не ту полосу. Когда он понял, что едет в сторону эстакады, которая ведет в Каунас, резко повернул вправо и зацепил железные ограждения. Автомобиль Toyota потерял управление и врезался в Mercedes-Benz, съехал с дороги и перевернулся на крышу.