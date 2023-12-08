Под Клайпедой перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

ДТП произошло в 9.22 ч. около основной дороги на въезде в Клайпеду – на кольце Якай.
Столкнулся автомобиль Toyota компании Bolt, которым управлял 43-летний водитель, и Mercedes-Benz, которым управлял 62-летний водитель. По словам очевидцев, виновник ДТП - водитель Toyota.
Он ехал с Палангского шоссе в сторону кольца, хотел попасть в Клайпеду, но выбрал не ту полосу. Когда он понял, что едет в сторону эстакады, которая ведет в Каунас, резко повернул вправо и зацепил железные ограждения. Автомобиль Toyota потерял управление и врезался в Mercedes-Benz, съехал с дороги и перевернулся на крышу.
В ДТП пострадал водитель Toyota, находившаяся в его машине 41-летняя женщина и ее 4-летняя дочь - их увезли в больницу. Водитель Mercedes-Benz от помощи врачей отказался.
Оба участника ДТП были трезвыми.