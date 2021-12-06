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Департамент полиции сообщает, что в Каунасе было обнаружено тело мужчины.
P. Židonio nuotr.
P. Židonio nuotr.

5 декабря, в 15.10 ч., в Каунасе, на проспекте Сукилелю, под балконом многоквартирного дома, было обнаружено тело мужчины лет 70 без внешних следов насилия. Личность покойного пока не установлена.

Полиция проводит расследование.

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