Почти 2 млн евро: задержана новая партия контрабандных сигарет из Беларуси

Как сообщила Криминальная служба таможни, контрабанда была обнаружена в грузовике Scania, за рулем которого находился гражданин Беларуси. Водитель декларировал, что везет транзитом через Литву в Польшу 20,5 тонн древесины.
При простукивании груза у должностных лиц вызвал подозрение глухой звук, характерный для заполненных полостей. При детальной проверке обнаружились тайники, полные сигарет Minsk Capital MS.
По предварительным данным (проверка тайников и подсчет сигарет еще не закончены), в целом в грузовике могли провозить около 560 тыс. пачек сигарет, стоимость которых с обязательными к уплате налогами составляла бы 1,94 млн евро.
Водителя грузовика задержали на двое суток, позднее его отпустили, были назначены меры пресечения – изъятие документов, подписка о невыезде и денежный залог.
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