В группе "Рейд в Вильнюсе" на Facebook появилось видео, которое вызвало удивление у пользователей. По Западной объездной дороге мчался водитель электросамоката. Скорость транспортного средства была очень большой, оно обгоняло ехавшие на скорости 90 км/ч автомобили.
Самокатчика на видео снял ехавший за ним водитель, который снял на видео и показания своего спидометра. Электросамокат ехал на скорости 100 км/ч, а, обгоняя машину во второй полосе, увеличил скорость до 108 км/ч.
"Это мотоцикл в форме самоката. Мы что сейчас будем следить за каждой "бритвой", которая превышает скорость? Видео показывает, что такие транспортные средства надо регистрировать. А полиция должна их останавливать за такую езду. Если я сейчас достану кроссовый мотоцикл без номера и проедусь на нем, меня остановят, а тут? Сейчас едет по объездной дороге на 110 км/ч, по тротуару на 50 км/ч, и этот незарегистрированный мотоцикл прав", – возмущался один пользователь.
"Ответственность за такое вождение применялась бы после выяснения всех обстоятельств. Проверили бы, есть ли у водителя соответствующая категория, страховка и почему транспортное средство не зарегистрировано", – сказала представитель полиции Йоруне Люткене, заметив, что на видео мотоцикл в форме самоката.
Полиция по сделанной записи идентифицировать нарушителя не может, но просит водителей в таких случаях немедленно звонить по номеру 112.
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