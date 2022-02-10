Полиция сообщила, что в 10.15 ч. поступило сообщение о том, что по ул. С.Баторо в сторону кольца Оланду едет странно маневрирующий автомобиль. сообщавший сказал, что серебристый Opel Zafira представляет опасность для других участников движения,.
Полиция остановила автомобиль, которым управляла женщина (1978 г.р.). От нее несло перегаром.
Женщину попросили выйти из машины, но она сделала это с трудом. По данным полиции, женщина отказалась проверяться на трезвость.
Полицейские решили закрыть нарушительницу в своем автомобиле, но она стала пихаться, пинать стражей порядка ногами. Полицейским пришлось надеть на нее наручники.
Когда женщина успокоилась, она согласилась провериться на трезвость. В ее организме было 3,02 промилле.
Выяснилось также, что у нарушительницы не было прав.
Начато расследование.
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