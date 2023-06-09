По словам полиции, в 13.21 ч. поступило сообщение о том, что по ул. Кайрену, в сторону Новой Вильни, едет, вероятно, нетрезвый водитель VW Golf, и опасно маневрирует.

Звонивший ехал за автомобилем до приезда полиции. Подозреваемый въехал во двор многоквартирного дома, он был явно нетрезвым, говорил бессвязно, от него пахло алкоголем.

Водитель VW Golf (1979 г.р.) сказал, что он поставил машину и выпил рюмку водки Stumbras.

Полицейские поняли, что мужчина врет, поскольку в машине валялось много бутылок от водки, но бутылки от водки Stumbras там не было. Мужчина признал, что два-три часа назад он пил и водку и пиво.

Первый раз алкотестер показал 4,46 промилле, во второй – 4,38 промилле.

Водителя ждет уголовная ответственность.