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В четверг после обеда, примерно в 16.09 час., на автомагистрали A8 Паневежис-Аристава-Ситкунай, на 42 км (Кедайнский район) в направлении Кедайняй, столкнулись грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении полиции.
По причине ДТП на 42 км в направлении Кедайняй закрыта автомагистраль A8
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По словам представителей полиции, в связи с устранением последствий ДТП автомагистраль закрыта.

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