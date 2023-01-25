По причине ДТП на 42 км в направлении Кедайняй закрыта автомагистраль A8

Скопировать ссылку По причине ДТП на 42 км в направлении Кедайняй закрыта автомагистраль A8

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В четверг после обеда, примерно в 16.09 час., на автомагистрали A8 Паневежис-Аристава-Ситкунай, на 42 км (Кедайнский район) в направлении Кедайняй, столкнулись грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении полиции.