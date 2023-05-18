По подозрению в контрабанде наркотиков в Литву задержаны жители Клайпедского района

Как сообщил в четверг Клайпедский ГПК, досудебное расследование было начато после получения информации о предположительно преступной деятельности безработного ранее судимого 30-летнего жителя Клайпедского района. Упомянутое лицо имело судимость за кражу, причинение физической боли или вреда здоровью.

В мае 2023 г. на трассе Каунас-Мариямполе-Сувалкай сотрудники правоохранительных органов портового города совместно с сотрудниками Службы охраны государственной границы остановили прибывший в Литву из Польши пассажирский микроавтобус и задержали упомянутого мужчину.

"У этого мужчины обнаружено, предположительно, очень большое количество наркотического вещества – кокаина (около 1 кг), психотропного вещества – амфетамина (около 4 кг) и несколько тысяч таблеток "Экстази", – говорится в пресс-релизе полиции.

По сообщению полиции портового города, в тот же день сотрудники УРОПКП в Клайпедском районе задержали подозреваемого соучастника этого преступления — 33-летнего жителя Клайпедского района. Упомянутый житель, частный предприниматель, также известен правоохранительным органам — он обвинялся в нарушении общественного порядка, в незаконном хранении наркотических или психотропных веществ без цели их сбыта, а также в причинении физической боли или легкого вреда здоровью.

По данным правоохранительных органов, в ходе следственных действий, во время обысков, у 33-летнего мужчины было обнаружено вещество, предположительно являющееся психотропным веществом, а также более 27 тысяч евро наличными.

Обоим задержанным предъявлены подозрения в хранении наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере и контрабанде этих веществ в Литовскую Республику. Предположительная стоимость изъятых при обыске наркотических (психотропных) веществ на нелегальном рынке 170 тыс. евро.

Оба подозреваемых задержаны и заключены под стражу. Им была назначена наиболее суровая мера пресечения – арест на срок три месяца.

Кроме того, временно ограничено право собственности на денежные средства, принадлежащие обоим подозреваемым, – более 28 тыс. евро, изъятых при обысках.

Перевозка наркотических веществ через границу Литвы без прохождения таможенного контроля или с уклонением от него иным образом либо без разрешения влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Незаконное хранение наркотических средств или психотропных веществ в особо крупных размерах влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.