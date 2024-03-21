По подозрению в финансовых аферах задержан называющий себя миллионером Йомантас

Информацию о задержании Йомантаса Delfi подтвердили три не связанных между собой источника. Прокуратура пока ничего не комментирует. Неясно также, по какой статье УК ЛР проводится расследование.

По сведениям Delfi, в ходе масштабного расследования в компаниях Йомантаса провели обыски. Генпрокуратура арестовала его роскошную квартиру в Вильнюсе, на ул. Базилиёну. В одной из телепередач Йомантас сказал, что апартаменты принадлежат ему, но на самом деле они зарегистрированы на имя его отца.

Кроме того, арестовано разное имущество, связанное с компаниями Goneras, Daermax investments и Gabana.

Журналистам не удалось связаться ни с Йомантасом, ни с представителями компании Goneras, их телефоны были выключены.

Адвокат Йомантаса Александр Вишневский сказал, что пока говорить на эту тему не может.