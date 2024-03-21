По подозрению в финансовых аферах был задержан называющий себя миллионером Йомантас

 
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Ignas Jomantas
Ignas Jomantas
ФОТО: Asmeninio albumo nuotr.
Полицией был задержан клайпедчанина Игнас Йомантас, который называет себя миллионером и предпринимателем. Его подозревают в финансовых аферах. Известно, что сейчас его уже выпустили из-под ареста, но журналистам не удалось связаться с ним.

"Отвечая на ваш запрос, отмечаем, что ведется расследование в связи с возможным мошенничеством, легализацией приобретенного преступным путем имущества, предоставлением неверных данных о доходах, прибыли и имуществе, ведением "двойной" бухгалтерии", - ответила прокуратура на вопрос Delfi.

Информацию о задержании Йомантаса Delfi подтвердили три не связанных между собой источника. Прокуратура пока ничего не комментирует. Неясно также, по какой статье УК ЛР проводится расследование.

По сведениям Delfi, в ходе масштабного расследования в компаниях Йомантаса провели обыски. Генпрокуратура арестовала его роскошную квартиру в Вильнюсе, на ул. Базилиёну. В одной из телепередач Йомантас сказал, что апартаменты принадлежат ему, но на самом деле они зарегистрированы на имя его отца.

Кроме того, арестовано разное имущество, связанное с компаниями Goneras, Daermax investments и Gabana.

Журналистам не удалось связаться ни с Йомантасом, ни с представителями компании Goneras, их телефоны были выключены.

Адвокат Йомантаса Александр Вишневский сказал, что пока говорить на эту тему не может.

Йомантас стал заметен в публичном пространстве в 2016 г., называл себя самым молодым миллионером Литвы. Тогда он хвастался не только богатством, но и регулярными нарушениями ПДД, на его счету было больше 100 штрафов.

Вопрос в том, честным ли путем были заработаны его деньги. Его карьера сопровождалась банкротствами и подозрительными сделками.

Delfi еще в прошлом году выяснил, что лично у Йомантаса никакого имущества нет, его обвиняют в аферах, он является "клиентом" коллекторов.

К примеру, люди, которые купили квартиры у компании Ajus Group, владельцем которой себя называет Йомантас, остались с носом и лишились денег.

На счету Йомантаса несколько судимостей. В 2012 г., он был осужден за сокрытие налогов, воспользовался для этого компанией, зарегистрированной на имя бездомного. Тогда Йомантасу был назначен штраф в размере 5980 литов, в 2018 г. деньги взыскали коллекторы.

В конце 2023 г. его признали виновным за порчу имущества - он обстрелял двери столичной гостиницы.

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