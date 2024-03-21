По подозрению в финансовых аферах был задержан называющий себя миллионером Йомантас

Журналистам не удалось связаться ни с Йомантасом, ни с представителями компании Goneras, их телефоны были выключены.

Кроме того, арестовано разное имущество, связанное с компаниями Goneras, Daermax investments и Gabana.

По сведениям Delfi, в ходе масштабного расследования в компаниях Йомантаса провели обыски. Генпрокуратура арестовала его роскошную квартиру в Вильнюсе, на ул. Базилиёну. В одной из телепередач Йомантас сказал, что апартаменты принадлежат ему, но на самом деле они зарегистрированы на имя его отца.

Информацию о задержании Йомантаса Delfi подтвердили три не связанных между собой источника. Прокуратура пока ничего не комментирует. Неясно также, по какой статье УК ЛР проводится расследование.

"Отвечая на ваш запрос, отмечаем, что ведется расследование в связи с возможным мошенничеством, легализацией приобретенного преступным путем имущества, предоставлением неверных данных о доходах, прибыли и имуществе, ведением "двойной" бухгалтерии", - ответила прокуратура на вопрос Delfi.

Адвокат Йомантаса Александр Вишневский сказал, что пока говорить на эту тему не может.

Йомантас стал заметен в публичном пространстве в 2016 г., называл себя самым молодым миллионером Литвы. Тогда он хвастался не только богатством, но и регулярными нарушениями ПДД, на его счету было больше 100 штрафов.

Вопрос в том, честным ли путем были заработаны его деньги. Его карьера сопровождалась банкротствами и подозрительными сделками.

Delfi еще в прошлом году выяснил, что лично у Йомантаса никакого имущества нет, его обвиняют в аферах, он является "клиентом" коллекторов.

К примеру, люди, которые купили квартиры у компании Ajus Group, владельцем которой себя называет Йомантас, остались с носом и лишились денег.