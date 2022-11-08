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Департамент полиции сообщает, что в Шяуляйском округе мужчина попал в сети мошенников.
По предварительным данным, в понедельник, в 15.34 ч., в полицию обратился мужчина (1957 г.р.), который указал, что неизвестный человек, прислал ему смс-сообщение со ссылкой. Он перешел по ссылке, ввел PIN-коды, после чего с его счета незаконно перевели 9500 евро.
Полиция расследует факт мошенничества.
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