По предварительным данным, в понедельник, в 15.34 ч., в полицию обратился мужчина (1957 г.р.), который указал, что неизвестный человек, прислал ему смс-сообщение со ссылкой. Он перешел по ссылке, ввел PIN-коды, после чего с его счета незаконно перевели 9500 евро.

Полиция расследует факт мошенничества.