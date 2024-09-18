По делу о торговле влиянием был задержан автор криминальных книг Дайлюс Даргис

Проводится расследование по 226 ст. Уголовного кодекса ЛР, в которой сказано, что за торговлю влиянием преследуют по закону, если человек, пользуясь своим положением и/или связями, обещает взятку за оказание влияния на ведомство или чиновников. За подобное нарушение закона грозит штраф или ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 4 лет.