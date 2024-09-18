По делу о торговле влиянием был задержан автор криминальных книг Дайлюс Даргис

О задержании известного писателя сообщил портал 15min.
Проводится расследование по 226 ст. Уголовного кодекса ЛР, в которой сказано, что за торговлю влиянием преследуют по закону, если человек, пользуясь своим положением и/или связями, обещает взятку за оказание влияния на ведомство или чиновников. За подобное нарушение закона грозит штраф или ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 4 лет.
Если речь идет о взятке больше 12 500 евро, грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Даргис (1978 г.р.) работает в СМИ почти 30 лет. Он является автором 7 криминальных книг, входящих в число самых покупаемых книг в Литве. Сам Даргис сообщал, что тираж всех его книг составляет больше 100 000 экземпляров.
В последнее время он вел передачу „Криминальная зона Литвы“, писал статьи для портала Delfi.
В прошлом году Даргис создал документальный сериал об убийстве Ремигиюса Моркявичюса „Ремига“.
Delfi обратился в прокуратуру за комментарием, но ответа пока не получил.