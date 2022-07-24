Плавание в Балтийском море закончилось трагедией: двое мужчин спасены, один пропал без вести

Полиция сообщила, что около 18.51 было получено сообщение о том, что три человека тонут в море на главном пляже Гируляй в Клайпеде.
Спасатели вытащили из воды мужчину 1981 года рождения в состоянии алкогольного опьянения (1,26 промилле) и трезвого мужчину 1984 года рождения. Мужчина 1980 года рождения пропал.
Начато расследование по факту поиска пропавшего без вести.
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