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В субботу в море тонули трое мужчин, двоих спасли, а один пропал без вести.
Плавание в Балтийском море закончилось трагедией: двое мужчин спасены, один пропал без вести
© Aldas Ten / F360.LT

Полиция сообщила, что около 18.51 было получено сообщение о том, что три человека тонут в море на главном пляже Гируляй в Клайпеде.

Спасатели вытащили из воды мужчину 1981 года рождения в состоянии алкогольного опьянения (1,26 промилле) и трезвого мужчину 1984 года рождения. Мужчина 1980 года рождения пропал.

Начато расследование по факту поиска пропавшего без вести.

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