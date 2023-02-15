Издание Las Provincias сообщает, что врачам Клинической больницы Валенсии удалось спасти младенца застреленной женщины, он появился на свет путем Кесарева сечения. Женщина получила огнестрельное ранение в голову на улице спокойного квартала города Валь-де-Ушо.

Врачам сначала удалось стабилизировать состояние раненой, привезенной в больницу в ночь на вторник, однако потом состояние стало ухудшаться, поэтому консилиум врачей решил делать Кесарево, чтобы спасти младенца.

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По данным издания Las Provincias, младенец здоров. Его мать скончалась во вторник в полдень. По разным данным ей было 27 или 28 лет.

Namas prie kurio įvyko incidentas © Stopkadras

Расследованием занимается полиция провинции Кастельон. Пока известно, что инцидент произошел в городке Валь-де-Ушо (31 000 жителей).

Делегат правительства Валенсийского сообщества Пилар Бернабе сказала, что стреляли во время конфликта среди "членов той же большой семьи".

По ее словам, конфликт произошел на улице, в полицию о нем сообщили 13 февраля, около 23 ч.

Бернабе не сказала, есть ли задержанные и не подтвердила версию журналистов о перестрелке между разными бандами.

Журналистам Las Provincias удалось узнать подробности, хотя информация некоторых очевидцев не внушает доверия.

Incidento Vall d'Uixo mieste vieta © Stopkadras

По данным Las Provincias, партнер погибшей и другие люди, находившиеся в том месте, где произошел конфликт, сказали, что стреляли из белого BMW, который медленно проехал мимо дома.

Когда на место происшествия приехала полиция, члены семьи раненой и друзья уже отмывали кровь с тротуара.

Полиция выяснила, что стреляли и оружия 22 калибра.

Сосед, выгуливавший собаку, сказал, что за несколько минут до начала стрельбы, слышал, что кто-то ругался. По его словам, 5 или 6 человек участвовали в споре, а один из них ногой отпихнул оружие, выпавшее на тротуар после потасовки.

По данным журналистов Las Provincias, если это правда, то женщину могли застрелить случайно, а сами участники конфликта могли солгать, давая показания, чтобы "прикрыть" стрелявшего.

Согласно очевидцам, партнер погибшей ранее попадал в поле зрения полиции за распространение наркотиков.

Vall d'Uixo miestelis Shutterstock

Полиция города успокаивает жителей, информируя, что это единичный инцидент, другим жителям ничто не угрожает.

Правда, потом он прибавил: "Сразу после инцидента мы усилили патрулирование на улицах города, чтобы избежать возможных дополнительных инцидентов".

По данным Europa Press, представитель полиции подтвердил, что конфликт на улице разгорелся между группой лиц, сделано два выстрела, одна пуля попала в голову женщине.

"К счастью, благодаря врачам, удалось спасти жизнь младенцу. Он совершенно здоров", – сказано в сообщении.

О самой погибшей в среду сообщало издание Levante-emv.com. СМИ выяснили, что погибшая с детства жила в Испании.

Сообщается, что в жители города очень обеспокоены, соседи погибшей стараются не вступать в контакт с журналистами.

"Нельзя сказать, что она иностранка, это был человек полностью интегрированный в испанское общество. О ней говорили "как об образованном человеке с приятным характером", однако отмечается, что в последнее время она не работала, соседи часто видели ее в кафе, где она пила кофе с родственницей.