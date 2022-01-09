Первая жертва пожара в этом году: в Ширвинтском районе погиб мужчина

В субботу, в 17.36, на номер 112 Главной аварийно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Люконяй Ширвинтского района горит жилой дом.
На место происшествия были отправлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского уезда.
Информация о происшествии передана в Вильнюсскую станцию скорой помощи, Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.
Примчавшиеся пожарные в горящем доме обнаружили мужчину без признаков жизни.
По данным оперативного штаба, мужчину 1968 года рождения вынесли из помещения и реанимировали до приезда медиков, но спасти его жизнь не удалось.
Это первая жертва пожара в этом году.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Прошлый год был для литовцев стал золотым веком: пили шампанское, покупали "Порше", не жалели миллионов на элитную недвижимость (26)
В прошлом году литовцы купили на 30 процентов больше...
Живущий в Италии литовец - о новом порядке в стране: эпидемиологи говорят, что это безумие (10)
В то время как в Литве до сих пор ведутся дискуссии по...
После 14 лет в эмиграции врач вернулся работать в Паневежис: объяснил, что привело к такому решению
О врачах, эмигрировавших из Литвы ради лучших условий...
Коронавирус в Литве: 2342 новых случая и 16 смертей (3)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2342 новых случая...
Остановить рост цен в Литве: есть решение? (81)
Остановить рост цен, в принципе, довольно просто. Надо...