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19 июня, в 11.19 ч., на дороге Страгуте-Эржвилкас-Бебирбвяй, водитель 1971 г.р. за рулем Citroen съехал с дороги и перевернулся.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Погиб пассажир (1989 г.р.).

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