Перевернулся автомобиль: водитель жив, пассажир погиб

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19 июня, в 11.19 ч., на дороге Страгуте-Эржвилкас-Бебирбвяй, водитель 1971 г.р. за рулем Citroen съехал с дороги и перевернулся.