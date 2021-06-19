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19 июня, в 11.19 ч., на дороге Страгуте-Эржвилкас-Бебирбвяй, водитель 1971 г.р. за рулем Citroen съехал с дороги и перевернулся.
Погиб пассажир (1989 г.р.).
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