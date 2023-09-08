Перекрыто движение на Via Baltica, с дороги съехал автобус

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что 8 сентября, в 5.48 ч. на дороге A5, на перекрестке с ул. Гелино (Мариямпольский муниципалитет) с дороги съехал автобус с пассажирами.

Выяснилось, что двухэтажный автобус с пассажирами съехал с ремонтируемой дороги и перекрыл движение. На дороге А5 образовался большой затор.

В автобусе было 28 пассажиров и 2 водителя.

Пожарные-спасатели дежурили до прибытия эвакуатора, который вытащил автобус.