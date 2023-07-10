Перед судом предстанет нелегальный торговец электронными сигаретами из Аникщяй

По данным СРФП, в ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что житель Аникщяй занимался оптовой торговлей табаком, табачными изделиями и связанными с ними изделиями через две собственные компании, учрежденные в Литве и Великобритании, не имея права заниматься такой деятельностью.

Подозревается, что лицо в течение трех лет занималось продажей стиков для нагревания и никотиносодержащих жидкостей для электронных сигарет, а также продажей продукции CBD, не будучи включенным в реестр "Налогоплательщиков", без уплаты акциза и без лицензии (разрешения) на такой вид деятельности.

Также было установлено, что обвиняемый мог приобрести эти нагревательные вещества у дилеров, действующих на территории Евросоюза. Всего, как подозревается, было приобретено около 77 литров никотиносодержащей жидкости для заправки электронных сигарет и более 2,8 тыс. стиков для нагревания. Общая стоимость этой партии могла составить почти 60 тыс. евро.