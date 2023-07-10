Перед судом предстанет нелегальный торговец электронными сигаретами из Аникщяй

По данным СРФП, в ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что житель Аникщяй занимался оптовой торговлей табаком, табачными изделиями и связанными с ними изделиями через две собственные компании, учрежденные в Литве и Великобритании, не имея права заниматься такой деятельностью.
Подозревается, что лицо в течение трех лет занималось продажей стиков для нагревания и никотиносодержащих жидкостей для электронных сигарет, а также продажей продукции CBD, не будучи включенным в реестр "Налогоплательщиков", без уплаты акциза и без лицензии (разрешения) на такой вид деятельности.
Также было установлено, что обвиняемый мог приобрести эти нагревательные вещества у дилеров, действующих на территории Евросоюза. Всего, как подозревается, было приобретено около 77 литров никотиносодержащей жидкости для заправки электронных сигарет и более 2,8 тыс. стиков для нагревания. Общая стоимость этой партии могла составить почти 60 тыс. евро.
Кроме того, являясь руководителем учрежденной в Литве компании, лицо подозревается в ненадлежащем ведении финансовой отчетности – руководитель предположительно не регистрировал хозяйственные операции, бухгалтерские документы, не вел учетные реестры в соответствии с требованиями. По версии следствия, предполагается, что мужчина не соблюдал требования Закона об акцизах, согласно которым акцизный сбор подлежит ежемесячному начислению и уплате за изделия из нагреваемого табака.
Сообщается, что за три года ведения такой нелицензированной деятельности государственный бюджет мог недополучить более 14 тыс. евро акцизных сборов.
Самое суровое наказание за ненадлежащее ведение бухгалтерского учета установлено в виде лишения свободы на срок до двух лет. Самое суровое наказание за незаконную экономическую и финансовую деятельность без разрешения (лицензии) – лишение свободы на срок до четырех лет.