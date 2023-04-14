Поиски проводились в сложных погодных условиях. Родственники разыскиваемой женщины проинформированы о найденном теле, но личность погибшей еще устанавливается. Рядом была найдена живой собака женщины.

Информацией о пропавшей литовке поделилась литовская община Великобритании. Сообщается, что она пропала во время прогулки со своей собакой.

Новостной портал thesun.co.uk пишет, что 56-летнюю любительнице пеших прогулок А.П. в последний раз видели во вторник в Сноудонии, на северо-западе Уэльса.

Согласно сообщениям Facebook, женщина припарковала свой автомобиль в маленьком городке Роуэн. Считается, что литовка вышла на прогулку со своей собакой около 10.30.

Полиция Северного Уэльса заявила, что были предприняты все усилия, чтобы найти Аушру. "Мы очень обеспокоены безопасностью А. П., и обращаюсь ко всем, кто видел ее или имеет какую-либо информацию о ее местонахождении".