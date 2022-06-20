В субботу, в 15.47 ч., сообщалось о перевернувшейся на озере Калчай, в деревне Скипшчай (Скуодасский район) лодке. Тонули два человека. Одного тонувшего спасли рыбаки и передали в руки врачей. Поисками второго занимались пожарные-спасатели и водолазы как литовские, так и латышские, но тело не было найдено.

18 июня несчастье случилось и в Вильнюсе. В 18.55 ч. сообщили, что на ул. Мозуришкю, на берегу водоема Буйвидишкю I найдены личные вещи какого-то человека (одежда, банковская карта). Подозревали, что человек утонул. Пожарные-спасатели нашли тело в 50 м от берега на глубине 2 м.